WIN WIN WIN: een tattoo naar keuze gezet door Morrison Schiffmacher

Heb jij altijd al gedroomd van een tattoo, maar heb je deze droom nog niet kunnen verwezenlijken? Dan is deze nieuwe winactie echt wat voor jou, want: VIVA mag een tattoo t.w.v. 250 euro weggegeven.

En ja, dat wil je.

Morrison Schiffmacher

Tegenwoordig zijn tattoos helemaal hip en het is dan ook niet zo gek dat jij er graag een wilt hebben. En wij van VIVA snappen dat en hebben een te gekke actie voor je. Je kunt namelijk via ons een gratis tattoo winnen. De tatoeage wordt door niemand minder dan Morrison Schiffmacher, ook wel de dochter van de bekende tattoo artist Henk Schiffmacher, gezet. Het gaat om een tattoo dat een element is uit het Duvel-glas dat zij heeft ontworpen. Denk dan aan bloemen, sterren, een engel of een duivel. Let op: om mee te mogen doen moet je minstens 18 jaar zijn en we vragen je ook alleen mee te doen aan de actie als je echt zeker weet dat je een tatoeage wilt. De winnaar moet een geldig legitimatiebewijs meenemen als de tattoo gezet wordt én er kunnen foto’s gemaakt worden van je tattoo na het zetten.

Samenwerking

Het is niet gek dat juist Morrison is gevraagd om met Duvel samen te werken. Zij kan zich in het rijtje scharen van bijzondere artiesten en kunstenaars die een ontwerp mochten maken voor deze collectie. Al sinds 2007 worden in het oog springende kunstenaars en artiesten door Duvel uitgenodigd om hun meest creatieve talent los te laten op het bijzonder gevormde glas. Duvel en Morrison zijn een perfecte match. Het erfgoed van beiden ambachten, het bierbrouwen en het tatoeëren, berust op authenticiteit en respect hebben voor het verleden. Hiermee hebben ze de tand des tijds doorstaan. En dat zie je terug in het ontwerp.

Winnen

En nu is het aan jou. We mogen één tattoo met een waarde van €250 euro in samenwerking met Duvel weggeven. De maximale afmeting is 5,5 bij 9 centimeter. Wat moet je daarvoor doen? Reageer onder de ‘Tattoo post’ op Instagram of Facebook van Duvel Nederland en vertel waarom jij de tattoo zou moeten winnen en maak kans!

Als je serieuze interesse hebt in deze prijs, lees dan hier alle voorwaarden goed door.

Bron & Beeld: Duvel