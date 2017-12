WIN: Game of Thrones bordspel en dvd van seizoen 7

Game of Thrones-fans opgelet! Vanaf 11 december is het zevende seizoen verkrijgbaar op dvd én er is deze winter een speciaal CluedoxGot bordspel verschenen. VIVA mag de dvd’s en het spel weggeven.

In het zevende seizoen is de strijd om de ijzeren troon nog altijd gaande. Terwijl oude bondgenootschappen worden gebroken en nieuwe worden gesmeed, zijn de White Walkers onderweg naar de muur en dreigt de Game of Thrones voor altijd beëindigd te worden.

Winnen!

We mogen drie dvd’s t.w.v. € 29,99 en een keer het Cluedo bordspel t.w.v. € 39,99 weggeven. Kans maken? Vul hieronder het winformulier in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en doe mee!

Wil je de dvd of het bordspel winnen?

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.