Sommige mensen zijn goed in het praten met vreemden, vrienden maken op feestjes, spontaan dansen op straat. Jessica Panis is daarentegen goed in zich verstoppen, vroeg naar huis gaan en doen alsof ze slaapt (wat ze deed op een vlot in Thailand, om een praatgrage Amerikaan te negeren). Maar ze realiseert zich ook dat ze daardoor veel mist: een leuke baan, betekenisvolle relaties, spontane ervaringen. Ze wil grootser en gelukkiger leven, maar dan moet er iets veranderen. Een jaar lang leeft ze als extravert: in haar eentje dansen op een rave, praten met vreemden in het ov, reizen zonder plan en optreden in een comedyclub. Hoe verandert dat haar leven, en nog belangrijker; is ze gelukkiger?