WIN: Kaarten voor de nieuwe romcom Weg Van Jou

Vanaf 12 oktober draait er weer een heerlijke Nederlandse romantische komedie in de bios. En zeg eens eerlijk: met Katja Herbers, Carly Wijs, Maarten Heijmans en Imanuelle Grives als acteurs móét Weg Van Jou wel een fijne film zijn, toch?

Het verhaal

Evi (Katja Herbers), stadsmeisje in hart een nieren en mega-ambitieus, is klaar voor de promotie van haar leven: een baan in Rio de Janeiro! Vriend Lennaert (Lykele Muus) heeft de koffers al gepakt, als blijkt dat haar baas (Carly Wijs) heel andere plannen met haar heeft. Ze wordt overgeplaatst van hip Rotterdam naar Terneuzen. Weigeren is geen optie, haar carrière valt of staat met slagen in de Zeeuwse regio.

Onverstaanbare Zeeuwen

Ze laat haar comfortabele stadse leven en vrienden achter en begint met vallen en opstaan aan haar nieuwe bestaan in Zeeuws-Vlaanderen. Ze stuit op enorme weerstand van de lokale bevolking. Maar wanneer ze de stoere schipper Stijn (Maarten Heijmans) ontmoet, ontdekt ze dat deze uithoek meer in zich heeft dan alleen uitgestrekte landerijen en onverstaanbare Zeeuwen. Zou ze dan toch kunnen aarden in de Zeeuwse klei of keert ze zo snel mogelijk terug naar Rotterdam?

