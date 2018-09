WIN: kaartjes voor de exclusieve voorpremière van Judas van Astrid Holleeder

Van de Heineken-ontvoering tot aan de moord op Cor van Hout, al jaren lijkt Willem Holleeder overal mee weg te komen. Tot daar het 700 pagina’s tellende boek van Astrid Holleeder met een flinke smak op de boekenplank viel in 2016. In Judas, een verbijsterende familiekroniek, schetst het 52-jarige zusje een onthutsend portret over het terroriserende en psychopathische gedrag van haar broer. Haar aangrijpende verhaal gaat woensdag theaterpremière en jij kunt nu kans maken op tickets!

De vier vrouwen

Wat bijzonder aan deze theatervoorstelling is, is dat niet Willem Holleeder centraal staat, maar juist de vier belangrijkste vrouwen uit zijn leven. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Astrid en Sandra, de twee zussen van Holleeder, én vanuit het perspectief van zijn moeder en nichtje. Op een indringende manier tonen zij hoe ze gebukt gaan onder zijn agressie en maken zij de beklemmende angst die zij hun hele leven met zich meedragen, voelbaar.

WIN

VIVA mag 10×2 tickets weggeven voor de exclusieve première aanstaande woensdag 19 september in de Meervaart in Amsterdam. Vul hieronder je gegevens in om kans te maken op tickets voor deze bloedstollende theatervoorstelling. De winnaars krijgen morgen, dinsdag 18 september, bericht.

Wat je kunt verwachten tijdens deze feestelijke voorpremière:

Feestelijke rode loper

Ontvangst in Judas thema met een zwarte loper, perswand en fotograaf

De voorstelling start om 20.15 uur: duur ruim twee uur zonder pauze

Na de voorstelling wordt er een persoonlijk nawoord van Astrid voorgelezen en is er de mogelijkheid om over je beleving na te praten.

