Als je zwanger bent of net een baby hebt gekregen, wil je het In de wolken Festival niet missen. Op 17, 18 en 19 oktober wordt dit toffe event in festivalsfeer georganiseerd door Ouders van Nu in de Expo Haarlemmermeer. VIVA mag 10×2 kaartjes weggeven!

Babyfeest

Kom shoppen bij meer dan 100 leuke merken, volg workshops, en geniet van lekker eten en drinken bij de foodtrucks. Maar er is meer; doe inspiratie op in de voorbeeld kinderkamers, maak een testrit met je favoriete merk kinderwagen op het testparcours en geniet van muziek van singer-songwriters. Neem je partner, moeder, zus of vriendin mee en geniet van een heerlijke baby-bubbel in festivalsfeer.

Winnen

Zin gekregen in dit gezellige event? Vul hieronder dan snel het winformulier in en maak kans!