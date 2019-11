WIN: 3x kerstpakket van Intratuin t.w.v. € 200

Kerstbomen en de bijkomende versieringen komen in alle soorten, maten en kleuren. Maar wat moet je dit jaar weer in huis halen om je huis kerstklaar te maken? VIVA helpt je een handje. We mogen 3x een ‘Golden Glow’-kerstpakket van Intratuin weggeven.

Speciaal voor iedereen die door de (verschillende!) kerstbomen het bos niet meer ziet, presenteert Intratuin het door trendexperts samengestelde kersttrendrapport 2019.

Kersttrends

In totaal heeft Intratuin vier kersttrends bedacht:

Kersttrend 1: Codewoord goud

Kersttrend 2: Glamour galore

Kersttrend 3: Winters schoon

Kersttrend 4: Rood, wit, groen

Hierdoor is er dit jaar voor iedere kerstaanbidder wat wils. En om in de ‘Goude sferen’ van kersttrend 1 te blijven mag VIVA 3x Golden Glow pakketten weggeven t.w.v 200 euro! Het pakket bestaan uit verschillende items voor in de boom, op tafel en in huis.

Winnen

Beeld: Louis Lemaire & Intratuin