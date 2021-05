WIN: 10x ultimate pleasure met de Pleasure Gel van Let’s PEEP

Bereik een nieuw hoogtepunt onder de lakens met Let’s PEEP: een glijmiddel speciaal gemaakt voor vrouwen, door vrouwen. Het gloednieuwe pleasuremerk is ontstaan uit het gemis van een glijmiddel waarbij de vrouwelijke gebruiker voorop staat. VIVA mag 10x een ‘Pleasure Gel’ van Let’s PEEP weggeven.

Female-owned

Het merk staat voor seksuele positiviteit, en plezier zonder nonsens. Het doel van deze female-owned business is om het eeuwige taboe rondom glijmiddel onder vrouwen te doorbreken, zodat iedere vrouw met behulp van Let’s PEEP een nieuw hoogtepunt kan bereiken onder de lakens. Hun motto luidt: geniet nooit met mate!

View this post on Instagram A post shared by LET’S PEEP (@letspeep.official)

Vrouwvriendelijk

Let’s PEEP heeft als missie om schaamte door vrouwen rondom seksuele verlangens en glijmiddel te doorbreken. Waarom je dit glijmiddel wil hebben? Het heeft exact de juiste textuur, verpakt in een vrouwvriendelijk flesje, en is makkelijk in gebruik door het handige doseerpompje. Het is een flesje dat je met plezier koopt en gebruikt, omdat het je een ondeugend, sexy gevoel geeft. Géén fles die eruitziet als een giant dildo, maar een vrouwelijke, vrolijke verpakking.

Uit onderzoek is gebleken dat een heel gebied van onze gezondheid en welzijn wordt genegeerd, onderbediend en onnodig gestigmatiseerd, namelijk onze seksuele gezondheid. Het is bewezen dat seksueel welzijn overeenkomt met een aantal tastbare voordelen in ons even, waaronder verhoogde relatietevredenheid, lagere bloeddruk, betere slaap en verminderde stressniveaus. Let’s PEEP speelt in op de behoeften van vrouwen aan een gezond seksleven, zonder taboes.

Winnen?

VIVA mag 10x een ‘Pleasure Gel’ van Let’s PEEP weggeven. Vul het winformulier hieronder in en maak kans.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron en beeld: Let’s PEEP