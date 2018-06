LELO viert z’n vijftiende verjaardag, en wie jarig is deelt uit! Daarom komt het seksspeeltjesmerk met een limited edition-koffer met twaalf opwindende chique speeltjes waarmee je je fantasieën de vrije loop kan laten. VIVA mag een sexy suitcase ter waarde van € 2.500,- verloten.

De chique koffer – beschikbaar in zowel zwart als roze met achttien karaat roségoud – is compleet in stijl versierd met een LELO-patroon op het handvat. De seksspeeltjes zijn gemaakt van 100% lichaamsvrije siliconen en zullen moeiteloos je verlangen opwekken. De jubileumcollectie is in het zwart verkrijgbaar voor € 2.500. Hiervan zijn achthonderd stuks beschikbaar. Daarnaast zijn er tweehonderd roze exemplaren beschikbaar met een prijskaartje van € 10.000. Klik hier voor meer info.

