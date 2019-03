WIN: Maak kans op een groen verzorgingspakket van Aruba Aloe

Dit is de tijd waarin de vegan en vegetarische recepten je om de oren vliegen en we zo groen mogelijk willen leven. Het merk Aruba Aloe sluit daar perfect op aan. VIVA mag 10 setjes met huidverzorgingsproducten van dit groene merk weggeven. Een set waarvan je huid blij wordt, het milieu blij wordt, en jij natuurlijk ook. Lees snel verder om te weten hoe je kans moet maken.

De huidverzorgingsproducten van Aruba Aloe zijn glutenvij, vrij van parabenen en de producten worden niet getest op dieren. Daarnaast zijn de flessen ervoor gemaakt om gerecycled te worden. Hiermee wil het merk de klanten motiveren om zelf ook te gaan recycleren.

Het setje van Aruba Aloe bevat een Vitamin E Skim Care Gel. Deze gel is fijn voor de dagelijkse verzorging van je gezicht en geeft je droge en geïrriteerde huid een extra verzorging. Je kan ‘m zelfs gebruiken onder je make up. Om het setje af te maken zit er nog een Special Care Lotion in. Deze gel voedt, versoepelt en verzacht de droge en geïrriteerde huid. Met deze combi verwen jij jezelf, maar ook je huid.

Winnen

Vul het formulier in en schrijf je in voor de nieuwsbrief om kans te maken op dit fijne, groene setje.