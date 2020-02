WIN: 10x maandabonnementen van Cinemember

Soms wil je gewoon lekker op de bank zitten met een grote bak chips en een goede film, dus bel je vriendinnen voor een movie night, of ga voor een solo movie night, want VIVA mag 10 maandabonnementen van Cinemember weggeven!

Wat is Cinemember

Met CineMember stream je voor 9,99 euro per maand onbeperkt meer dan 700 van de mooiste prijswinnende arthousefilms. Het is een soort ‘Netflix voor arthouse’. Voor iedereen en elk moment is er wel een fijne film te vinden! Of je nou in de mood bent voor comedy, romantiek of spanning. En elke week worden er minimaal twee nieuwe films toegevoegd. Je kan op vier schermen tegelijk kijken, dus deel het lekker met je vriendinnen.

Winnen

