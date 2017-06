WIN: Met je vriendinnen naar ‘2:22’ met Michiel Huisman

Met drie vriendinnen naar Michiel Huisman op het witte doek kijken: klinkt goed toch? Dachten wij ook, en daarom hebben we de handen ineen geslagen met filmdistributeur eOne waarmee we een speciale BFF-screening van de nieuwe film ‘2:22’ organiseren. En jij kunt erbij zijn!

De film ‘2:22’ draait om luchtverkeersleider Dylan (Michiel Huisman). Na een bizar voorval op zijn werk raakt hij gevangen in een patroon van gebeurtenissen die elke dag op exact dezelfde volgorde en manier lijken plaats te vinden en steeds eindigen op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats; het Centraal Station van New York, ’s middags om 2:22. Stukje bij beetje ontdekt Dylan de betekenis van deze patronen. Om het leven van zijn grote liefde te redden, zal Dylan het lot moeten tarten en de tijd onder controle moeten krijgen.

‘2:22’ draait vanaf 6 juli in de bioscopen.

Winnen!

De BFF-screening vindt op woensdag 5 juli plaats in Hilversum. Wil jij er met drie vriendinnen bij zijn? Vul het winformulier hieronder in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak kans! De winnaars worden op maandag 3 juli bekendgemaakt.