WIN: milieuvriendelijke thermosflessen van Retulp

Het milieu is een hot topic op dit moment. Maar waar moet je beginnen als je zelf wil werken aan een vriendelijke omgeving? Deze thermosfles van Retulp is een stap in de goede richting en VIVA mag deze 5x aan jullie weggeven.

De herfst is in volle gang. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken om de kou met deze heerlijke thermosflessen. Ze houden je koffie of thee wel tot zes uur warm! Een perfect item dat je niet kan missen in het najaar .

De tekst gaat verder onder de video.

Verhaal

Retulp is in 2014 opgericht met de missie om wegwerpplastic terug te dringen en de plastic soep niet groter te maken. Dit doen zij mede door de verkoop van duurzame drinkflessen. Neem je eigen fles mee want éénmalig is schandalig.

Bekijk hier in het kort het verhaal van Retulp en vul het winforumulier in

Enthousiast geworden over de milieuvriendelijke thermosflessen van Retulp? Vul hieronder het winformulier in en maak kans!