WIN: 12x heerlijke ondergoedsetjes van sloggi

Het onderbroekenmerk sloggi heeft nu 4 verschillende lingerielijnen voor het ultieme comfort. De naadloze hipsters, mini’s en maxi’s zien er niet alleen leuk uit maar zitten ook nog eens heerlijk. Wat wil je nog meer? Precies. Daarom mag VIVA 12 setjes weggeven.

Wat ooit onvermijdbaar leek, is nu definitief verleden tijd: vrouwen zeggen vaarwel tegen ongemakkelijk ondergoed met sloggi.

Verschillende lijnen

Kun je niet wachten om deze lente en zomer weer actief te worden? sloggi ook niet. Als pioniers in comfort weten ze hoe inspirerend de lichtere seizoenen zijn en daarom introduceert sloggi voor de lente en zomer van 2020 de nieuwe productlijn GO Allround. En daarbij gaan ze een stapje verder als het gaat om essentieel wireless comfort.

Daarnaast heeft sloggi ook een gloednieuwe lijn binnen de ZERO Feel collectie, namelijk: de ZERO Feel Lace. Het vertrouwde ‘nauwelijks voelbare gevoel’ van ZERO Feel, maar dan in een vrouwelijk, speels design met kant. En alsof dit nog niet genoeg is, lanceert sloggi ’s werelds lichtste beha ooit. Met een gewicht van 28 gram is deze beha zeker drie keer lichter dan de gemiddelde beha. Vanaf nu voelt comfort nòg comfortabeler met OXYGENE Infinite.

De hele serie

Wil jij ook comfortabel ondergoed en toch stylish voor de dag komen? Dan zit je met deze setjes goed:

ZERO Feel

ZERO Feel Lace

OXYGENE

GO Allround

Winnen

Wil jij kans maken op een setje uit de bovenstaande lijnen? Laat dan hieronder je gegevens achter en maak kans. Misschien ligt er over 2 weken wel zo’n mooi setje op je deurmat!