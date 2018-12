WIN: Het partyspel Who’s the Dude? + een Charlie Temple zonnebril

Wil jij met vrienden of familie de strijd aangaan in een spel waarbij je gegarandeerd de billen uit je broek lacht? Dan is dit dé winactie voor jou. VIVA mag namelijk drie exemplaren van het hilarische partyspel ‘Who’s the Dude?’ weggeven. Extra leuk nieuws: je krijgt er ook een zonnebril van Charlie Temple bij.

Lees snel verder wat je moet doen om kans te maken.

Opblaasbare pop

Who’s the Dude? is een hilarisch partyspel met een levensgrote, opblaasbare Dude. Hij heeft een lengte van maar liefst 150 cm. De bedoeling van het spel is om samen met de opblaasbare pop bepaalde situaties uit te beelden. Dit kan bijvoorbeeld een scène uit een film zijn. De andere spelers moeten binnen een bepaalde tijd de situatie raden om punten te verdienen. De opblaasbare Dude is jouw beste vriend tijdens het spel.

Charlie Temple zonnebril

Naast het spel kun je ook kans maken op een zilveren pilotenzonnebril van Charlie Temple. Dit nieuwe merk verkoopt zonnebrillen van hoog kwaliteit en met een stoer design. Laat de zomer maar komen! Bekijk hier de hele collectie.

Winnen?

Wil je kans maken op het partyspel en een zonnebril? Je hoeft alleen maar het onderstaande winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief.

