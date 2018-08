WIN: 3x een rieten tas van My Jewellery

Dit is dé trend van dit seizoen, we spotten de rieten tas al bij verschillende influencers, dus ook jij kan niet achter blijven. Op het tasje staat de tekst L’amour. En VIVA mag 3 van deze tassen weggeven van My Jewellery, hoe leuk? Lees verder wat je hiervoor moet doen.

Alle details op een rij:

– Op de tas staat de tekst l’amour gebreid in het roze

– De tas heeft twee hengsels en geen rits

– De tas heeft geen voering

– De rieten tas heeft een diameter van 42 centimeter

– Materiaal: riet

– De tekst op de tas is verkrijgbaar in het roze, lichtroze of zwart

De tas bestellen? Klik hier.

Winnen?

Om kans te maken hoef je alleen maar het onderstaande winformulier in te vullen en je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Vergeet niet aan te geven of je de tas met zwarte, donkerroze of lichtroze letters wilt hebben.