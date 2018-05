WIN: Rock Your World Kit

De Rock Your World Kit maakt de overgang van buik naar wieg makkelijker voor je baby. En dat doet ie met rozenkwarts. Die roze steen heeft een kalmerende werking, versterkt de band tussen moeder en kind en geeft een gevoel van geborgenheid.

Leg de steen uit de Rock Your World Kit op een mooie plek in de babykamer en stuif een beetje van de rozenkwartsspray op het babybedje (wel eerst de baby eruit halen voor je aan het sprayen slaat). Een kit bevat:

Be Love Auraspray (50ml): versterkt eigenliefde

Go Love Yo’Self roller (10ml): vergroot zelfvertrouwen

Ruwe Rozenkwarts: brengt zachtheid

Winnen?

