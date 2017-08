WIN: Rust in je hoofd met de Milly Pie-planner

Met ons drukke en chaotische leventje is het soms maar goed dat ons hoofd aan onze romp vastzit. Afspraken en leuk ideeën opschrijven helpt om structuur te krijgen, maar doe je dat dan in je agenda of in een notitieblok?

Die struggle heb je niet (meer) met de Milly Pie. Deze handige combinatieplanner is namelijk een agenda en notitieblok in één.

Alles in één

Hoe houd je focus als je voor je gevoel duizend dingen tegelijk moet doen? De tweelingzussen Annegien en Catalijn vroegen zich dat te vaak af en ontwierpen daarom de Milly Pie. De planner, agenda, to-do lijst en notitieblok in één – die er ook nog eens heel mooi uitziet – helpt je bij het vinden van balans, focus en het stellen van prioriteiten om je doelen na te jagen. Je kunt je doelen per dag, week of maand stellen en op die manier een plan maken om ze ook daadwerkelijk te bereiken. Vervolgens breng je in kaart wat er goed of minder goed ging, en waarom dat zo was.

Een goede planning is het halve werk

De tweelingzussen Annegien en Catalijn zijn beide fulltime moeder, ondernemer, levensgenieter, dromer en doener. Om al hun passies, deadlines, leuke dingen, afspraken en to do’s te combineren is een goede planning vereist en uit die gedachte ontstond de Milly Pie. Annegien: ‘De Milly Pie heeft niet alleen een stylish feel good design, maar zit vooral heel slim in elkaar. Zo heeft het een handig opbergvak voor je tablet of om inspirerende knipsels, bonnen of leuke kaartjes in te bewaren. De planner maakt het mogelijk om je dromen nu echt te realiseren. Ideaal in het leven van ondernemende, multi-taskende vrouwen. Er zijn vier verschillende designs en allemaal zijn ze een feestje op je bureau en in je tas. Leuk om jezelf of iemand cadeau te doen!’

Win!

Kan jij wel wat rust in je hoofd gebruiken? VIVA mag drie lezeressen blij maken met de Milly Pie-planner. Vul hieronder je gegevens in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak kans!