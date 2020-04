Vanwege alle Corona-maatregelen is het momenteel lastig om bij familie, vrienden en kennissen op bezoek te gaan. Hoe leuk is het dan om gewoon iemand spontaan – en zonder bijzondere reden – te verrassen met een kleine attentie? Gewoon om even te zeggen dat je aan hem of haar denkt in deze spannende tijden.

Om je hiermee een handje te helpen stelt Viva in samenwerking met Greetz 5 boeketten beschikbaar, die je kunt laten bezorgen op elk adres in Nederland en België!

Winnen

Wil jij één van de Greetz tegoedcodes van € 45,- winnen? Vul dan het onderstaande winformulier in en schrijf je in voor de VIVA nieuwsbrief. De winnaars kunnen met de tegoedcode bloemen uitkiezen in combinatie met een ‘Zomaar kaartje”. Doe mee en maak kans!