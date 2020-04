WIN: 3x een Studio fit-abonnement van 4 weken

Nu de sportscholen dicht zijn en we allemaal massaal moeten thuisblijven, krijgen we natuurlijk niet veel beweging. Terwijl dit wel een belangrijk onderdeel van je dag is. Daarom mag VIVA 3x een Studio fit-abonnement weggeven: een programma van vier weken met work-outs en voedingsadvies.

Het Studio Fit programma is een trainingsprogramma van 4 weken waarin je 4 trainingen per week hebt van max 30 minuten. Het progamma bestaat uit allerlei verschillende workouts. Denk aan HIIT, Barre, Strength, Sculpt en Core. En door de verschillende opties die gegeven worden voor elk fitnesslevel toegankelijk. Dit is allemaal inclusief voedingsbegeleiding voor 4 weken zodat je naast het trainen ook op je voeding let.

Winnen

Wil jij kans maken? Vul dan nu het win-formulier hieronder in en maak kans!