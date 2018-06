WIN: Steel de show op je festival en maak kans op een glittermasker voor je lichaam t.w.v. € 50,95

Het festivalseizoen is begonnen, en dat betekent dat het qua looks niet gek genoeg kan. Drukke printjes, felle kleuren en veel, héél veel glitter. Ben jij niet vies van een beetje blingbling? VIVA geeft supervette glittermaskers weg.

Hoe meer glitter hoe beter, vindt GlamGlow. Daarom lanceert het merk drie op My Little Pony-geïnspireerde tinten glittermaskers. Deze zorgen er niet alleen voor dat je er shiny uitziet, maar ook voor een strakkere, jongere en veerkrachtigere uitziende huid. De maskers zijn er in drie kleuren: Princess Luna Black, Pinkie Pie Pink en Twilight Sparkle Purple.

Hoe het werkt? Breng het glittermasker aan op je lichaam, ga even met de benen omhoog en wacht tot het droogt. De glitterdeeltjes zijn vermengd in een gelformule, waardoor de substantie comfortabel aanvoelt op de huid en geen verstopping van de poriën veroorzaakt. Zodra het masker droog is, pel je het eraf en kun je genieten van je glitterbuik, glitter bum of misschien zelfs glittertong (al weten we niet of die laatste wel zo gezond is).

Vul het onderstaande formulier in om kans te maken. Niet gewonnen? De maskers zijn voor € 50,95 te koop bij Douglas.