WIN: Thriller ‘Domina’ van bestsellerschrijfster L.S. Hilton

In VIVA 28 lees je een voorproefje uit het boek ‘Domina’, een moorddadig goed thriller van bestsellerschrijver L.S. Hilton. Kon je eigenlijk niet stoppen met lezen? No worries, je kunt het boek hier namelijk winnen.

Met de avonturen van de nietsontziende Judith Rasleigh in ‘Maestra’ wist schrijver L.S. Hilton ruim een half miljoen mensen in 30 miljoen landen te boeien. In deel 2 van de trilogie, ‘Domina’, is Judith met succes gepromoveerd van veilinghuisassistent tot internationale kunsthandelaar. En ze mag daarbij een bloederig spoor hebben achtergelaten, haar nieuwe leven als chique galeriehouder in Venetië is alles waar ze van droomde. Maar na een onschuldige opmerking op een feestje beseft Judith dat iemand haar op het spoor is…

Winnen

Wil je kans maken op een van de vijf boeken van ‘Domina’? Vul hieronder het formulier in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en doe mee.