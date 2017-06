WIN: Tickets voor ‘All eyez on me’, de biopic over Tupac Shakur

Vanaf 15 juni draait de ‘All eyez on me’ in de bioscopen. De biopic vertelt over het leven van Tupac Shakur, die dit jaar 46 jaar zou zijn geworden. VIVA mag 5 x 2 tickets weggeven voor de bioscoopfilm.

‘All eyez on me’ vertelt het verhaal van de iconische rapper Tupac. Gedurende zijn carrière verkocht hij meer dan tachtig miljoen albums, waardoor hij bij één van de best verkopende muziekartiesten aller tijden hoort. Tupac werd geboren als zoon van Black Panther activisten, die streden tegen ongelijkheid. Diezelfde ongelijkheid vormde de basis voor zijn teksten en versterkte zijn stem, waarmee hij steeds meer mensen in vervoering bracht. Maar zijn bekendheid had ook een keerzijde. Zijn explosieve lyrics en zijn agressieve gangster rap maakten van hem een doelwit voor politie, bendes en de East Coast Rappers. Meerdere keren werd hij beschoten, wat hem in september 1996 fataal werd.

