WIN: Tickets voor de kattenfilm Kedi

Deze kattenfilm móet je gezien hebben: Kedi. Vanaf 24 augustus draait ie in de bioscopen

In Istanboel leven honderdduizenden katten, al honderden jaren lang. De elegante viervoeters zijn van niemand, ze zijn wild noch tam en gaan volledig hun eigen gang in de straten, op de daken en op de markten van de Turkse stad. Af en toe kruist hun pad met dat van de inwoners. Zij zorgen voor een aai, wat te eten of een schuilplaats voor een nestje kittens. Maar bij het kijken van de film bekruipt je langzaam het gevoel: redden de mensen de katten of redden de katten de mensen? De eenzamen, de ruwe-bolsters, de verloren zielen, de ongenaakbaren, de zieken… allen worden ze geraakt door de passerende katten.

