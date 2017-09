WIN: Tickets voor bioscoopfilm Maudie met Sally Hawkins en Ethan Hawke

Vanaf vandaag draait de film Maudie in de bioscopen. In het ontroerende drama over de bekende Canadese volksschilder zijn de hoofdrollen voor Sally Hawkins en Ethan Hawke. Benieuwd? VIVA mag bioscooptickets voor de film weggeven.

Maud is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar fysieke mankementen verlangt ze ernaar onafhankelijk te zijn, zich los te maken van haar bezorgde familie en te schilderen. Met dit doel neemt ze een baan aan als huishoudster bij een visboer. Hij is een stugge, afstandelijke man die gewend is alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia. Toch lukt het Maud zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme en levenslust. Wat begint als een moeizame relatie groeit uiteindelijk uit tot een bijzonder huwelijk.

