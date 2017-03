WIN: Tickets voor eerste vertoning ‘Beauty and the beast’

De keren dat we vroeger de getekende versie van ‘Beauty and the beast’ hebben gezien zijn niet te tellen. We zijn daarom ook maar wat blij dat de film nieuw leven is ingeblazen. Op 21 maart vindt de eerste vertoning van de film plaats in Dolby Cinema in Vue Hilversum, en jij kunt erbij zijn!

Voor de eerste vertoning van de film wordt de rode loper uitgerold, zijn er pers en BN’ers uitgenodigd en vindt er na afloop een heus bal plaats. Ja, dat lees je goed, dus vergeet niet je meest chique (gala)jurk uit de kast te trekken. Het special event vindt plaats in Dolby Cinema, wat spectaculaire beeld- en geluidstechnologie combineert met een inspirerend design, zodat de film een betoverende bioscoopervaring wordt. Geloof ons: daar wil je bij zijn!

Over de film

Het verhaal kennen we allemaal: de slimme, sprankelende Belle wordt door het Beest gevangen genomen in zijn kasteel. Ze raken bevriend en ze kijkt verder dan zijn angstaanjagende uiterlijk. Voor de remake van ‘Beauty and the beast’ werd een blik top-acteurs opengetrokken. We noemen Emma Watson, Dan Stevens, Ian McKellen, maar ook Emma Thompson, Ewan McGregor en Luke Evans doen mee.

Winnen!

We mogen 10 x 2 tickets weggeven voor de eerste vertoning van de film in Nederland op 21 maart. Kans maken? Vul dan onderstaand formulier in.