WIN: Tickets voor Sprookjessprokkelaar de musical in het Efteling Theater

Een betoverende musical voor het hele gezin vol spel, zang, acrobatiek en dans: dat is Sprookjessprokkelaar de musical, die sinds september in het Efteling Theater te zien is. VIVA Mama mag vier tickets weggeven.

De magische voorstelling is gebaseerd op het boek De Sprookjessprokkelaar, dat geschreven is door de Efteling, Prinses Laurentien van Oranje en Paul van Loon.

Over de musical

Sprookjessprokkelaar de musical gaat over de 12-jarige Sterre, die met haar opa aan de rand van het bos woont. Als ze haar enige boek stuk heeft gelezen, vertelt haar opa haar over de verborgen sprookjesbibliotheek in het verlaten kasteel. Daar wachten talloze verhalen om gelezen en verteld te worden. Vindt Sterre de goeie deur naar de bibliotheek? Wat zit er achter al die andere deuren? En wie is toch die Sprookjessprokkelaar?

Kans maken

VIVA Mama mag vier tickets weggeven voor Sprookjessprokkelaar de musical. Wil jij met je hele gezin van de musical genieten? Vul hieronder het winformulier in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak kans.