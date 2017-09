WIN: Toffe fotoshoot door internationale topfotograaf

Een fotoshoot op een superstrakke locatie door een bekende fotograaf. Klinkt dat niet tof? Het kan nu realiteit worden, want VIVA geeft een fotoshoot weg met de Oostenrijkse topfotograaf Manfred Baumann.

Wil jij dolgraag wat mooie kiekjes van jezelf? Wie weet sta jij op donderdag 14 september voor de lens van Manfred Baumann.

De fotograaf

Fotograaf Manfred Baumann is een van ’s wereld’s invloedrijkste fotografen en heeft gewerkt met Hollywoodsterren als Angelina Jolie, Brad Pitt en Nathalie Portman. Ook internationale topmodellen heeft hij voor z’n lens gehad. Neem vooral een kijkje op zijn website of Instagrampagina.

De shoot vindt op 14 september plaats, ergens tussen 11.00 en 13.00 uur. Het fotograferen zal maximaal een uurtje in beslag nemen.

De locatie

De shoot vindt plaats in The Student Hotel in Amsterdam – een designhotel met zowel betaalbare als chique VIP-kamers. Jouw foto’s zullen geschoten worden in de superdeluxe nieuwe Play Room (zie foto boven aan de pagina). Deze strak ingerichte kamer bestaat sinds kort en is met z’n kingsize bedden en brandweer-/danspaal (!) uitermate geschikt voor degenen die zich graag even VIP willen voelen.

Lijkt het je tof om deze shoot met Manfred Baumann te winnen? Vul de prijsvraag in het winformulier hieronder in en maak kans! De winnaar zal maandag 11 september bericht krijgen. Hou er rekening mee dat je foto’s gebruikt kunnen worden voor de socialmediakanalen van The Student Hotel.

Let op: graag alleen meedoen als je beschikbaar bent op donderdag 14 september.

