Ben je op een leeftijd gekomen waarop je huid je langzamerhand in de steek laat? Is je huid vaak droog en zie je de eerste rimpels verschijnen? We hebben goed nieuws voor je! VIVA mag namelijk 10 potjes van de nieuwe Olaz Total Effect Crème weggeven. Een crème waar jij én je huid blij van worden. Win-win situatie dus. Lees snel verder om te weten hoe je kans kunt maken.

De nieuwe lijn van Olaz is een echte game changer. Deze verzorgingscrème voelt licht en luchtig aan en gooit tegelijkertijd veel gewicht in de strijd tegen huidveroudering. De Olaz Regenerist Whip Hydraterende Crème vermindert de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels. Doei facelift, hallo nieuwe Olaz Crème. De crème hydrateert en verbetert namelijk de elasticiteit en stevigheid, waardoor de huid een gelifte look en feel krijgt.

Olaz Total Effects Whip Hydraterende Crème biedt een lichte en volledige voeding. De vitamine C en E bestrijden de vroegtijdige tekenen van veroudering. De crèmes hebben nog meer voordelen: het voorkomt uitdroging, egaliseert de huidtint, minimaliseert de zichtbaarheid van poriën en verbetert de helderheid. Wat wil je nog meer? Natuurlijk kun je deze crème ook cadeau doen aan een vriendin, moeder of goede kennis.

Winnen

Vul het formulier in en schrijf je in voor de nieuwsbrief om kans te maken op deze fijne crème.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock