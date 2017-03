Kan je interieur wel een oppimpbeurt gebruiken? Of gewoon zin om te shoppen? In samenwerking met vtwonen mogen we 5 cadeaukaarten t.w.v. € 200,- weggeven. Maak jij al kans?

Veel fluweel

Op de catwalk was het al een al velvet wat de klok sloeg. En ook in huis geeft de trend je interieur een instant 2017-oppepper. Ga all the way met een fluwelen bank en gordijnen of hou het rustig met wat kussentjes hier en daar. Tinten als smaragdgroen of soft pink versterken het rijke gevoel. Waarschuwing: ga niet overboard, tenzij de ‘foute soap opera-look’ je doel is. There’s a limit, zelfs bij velvet.

