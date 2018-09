WIN: weekend Barcelona voor twee

Zon, tapas, prachtige cultuur en heerlijke parken: Barcelona is de ideale bestemming voor een stedentrip. Staat de Catalaanse stad ook hoog op jouw lijstje? VIVA mag in samenwerking met Licor 43 een trip voor twee personen weggeven.

Het Spaanse likeurmerk Licor 43 komt met een limited edition original fles: Made of Spain. De exclusieve kleurrijke fles is een ode aan de Spaanse kunst en grootmeesters zoals Gaudí.

Ben jij een Gaudí- en Spanje fan? Dan hebben we goed nieuws! Namens Licor 43 maak je kans op een weekend Barcelona, mét vriend(in), inclusief een guided tour langs alle Gaudí-highlights. Meld je via het onderstaande winformulier aan voor onze nieuwsbrief en wie weet zit jij binnenkort met je billen in Spanje!