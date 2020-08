WIN WIN WIN: 5x duurzame, goed gevulde Alpro-tassen

Heb jij ze zien hangen? De giga-banners in Amsterdam en Utrecht met de boodschap: ‘Sorry melk 😉 – je koffie is klaar voor plantaardig’. Met de campagne wil de plantaardig pionier Nederland overtuigen vaker duurzame keuzes te maken en over te stappen op een plantaardige levensstijl. En daarom heeft Viva een hele toffe duurzame winactie.

Alpro-tassen

Normaal worden deze banners na dienst weggegooid. Erg zonde natuurlijk! Want het is niet alleen een hele sterke stof die wordt weggegooid, maar het kort eenmalig gebruiken van de banners is ook niet bepaald duurzaam.

De tekst gaat door onder de foto

Limited edition

In lijn met Alpro’s ambities uit het zogeheten better packaging programma – waarin ze streven naar minder waste, 100% recyclebare verpakkingen én in de toekomst 100% plantaardige verpakkingen – worden de banners daarom in een maatschappelijke werkplaats in Breda vermaakt tot een limited edition tassenlijn.

De vulling

De limited edition zijn tassen, gevuld met Alpro Oat én heerlijke koffie van een van Nederlands beste barista’s, Merijn Gijsbers.

Winnen

We mogen vijf van deze duurzame tassen met heerlijk vulling weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Vul hieronder het winformulier in, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kans!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief