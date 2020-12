Slaapt je kind slecht? Dankzij dít topapparaat van Numsy is dat voorbij (en je kunt ‘m winnen)

Slaap jij onrustig omdat je wakker wordt van elk geluidje? Of slaapt je kind maar niet door? Die verstoorde nachtrust is vanaf nu verleden tijd, want de trend ‘white noise is hier.

De trend ‘white noise‘ uit Amerika – die zorgt voor een betere nachtrust – komt naar Nederland.

In Amerika is het een enorme trend om gebruik te maken van ‘white noise’, ook wel ‘witte ruis’ om beter te kunnen slapen. Witte ruis zorgt door zijn constant en monotoon geluid voor een geluidsmaskering én dat zorgt weer voor een betere nachtrust. En het allerleukste: merk Numsy heeft de populaire witte ruis apparaten naar Nederland gehaald én wij mogen er 1 weggeven aan onze VIVA- lezeressen! Die wil je tóch hebben?

Slaaptekort

Er is in Nederland een steeds grotere groep met slaapproblemen. Dat geldt voor volwassenen – maar ook voor (jonge) kinderen. En niets is zo vervelend dan een nacht wakker liggen of een peuter die maar niet in slaap komt. Want hé, de volgende ochtend staan je taken gewoon op je te wachten. Zoals de was draaien, kinderen naar school brengen en ook nog eens boodschappen doen en strijken. Pff! Gelukkig ben je niet de enige! Want ruim 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite in slaap te komen of wordt meerdere keren per nacht wakker (en wij gokken dat moeders nog véél vaker wakker worden ’s nachts).

Thank god, kan witte ruis op veel verschillende manieren worden ingezet om zo jouw slaap te verbeteren. Want eerlijk: goede slaap is key! Zowel voor jouw kleintje als voor jou. Zo kan een witte ruis apparaat gebruikt worden als slaaptrainer om kinderen te leren inslapen of om ervoor zorgen dat zij doorslapen. Het gebruik van het apparaat wordt rustig opgebouwd en vervolgens ook weer afgebouwd. Zo wordt er eerst geleerd om goed te slapen mét witte ruis, maar daarna ook zonder. Jong geleerd, is oud gedaan ;). Met witte ruis moet je denken aan een auto die langs sjoeft, een stofzuiger die aanstaat of een droger die draait. Numsy bootst al deze kalmerende geluiden na.

Over Numsy

Numsy is een Nederlands bedrijf dat witte ruis apparaten verkoopt. En wij mogen één van jullie heel blij maken!

Winnen

Speciaal voor VIVA-lezeressen verloot Numsy 1 gratis witte ruis apparaat!

Bron: Numsy