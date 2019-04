Zo kom je fit de werkweek door (+ hele grote winactie van David Lloyd!)

Werken, slechte nachtrust, boodschappen doen, het huis opruimen.. Heb jij na een lange dag ook weinig zin om te sporten? VIVA to the rescue!

Het is misschien niet wat je wil horen, maar toch is het zo: als je je moe en futloos voelt, is het júíst van belang om te sporten. Hierdoor komt namelijk het gelukshormoon serotonine vrij én voel je je energieker. Uiteindelijk zal het er dus voor zorgen dat je je werkweek beter volhoudt. Het beste uit jezelf halen? David Lloyd tipt (én geeft onderaan het artikel 2 memberships weg!).

1. De geen-tijd work-out

Tijd is geen excuus. Zelfs in een korte tijd is het mogelijk om een effectieve workout te realiseren. Kies voor een HIIT: High Intensity Interval Training. Dit is een training die vaak maar 20 minuten duurt en waarbij je in een korte tijd met een hele hoge intensiteit je vetverbranding stimuleert, je spiermassa extra ontwikkelt en je conditie verbetert. Wist je dat een HIIT workout van een half uur even effectief is als een uur hardlopen? Je kunt dit kort voor of juist meteen na werk doen en zo’n workout dus makkelijk integreren in je drukke schema.

2. Rust in je hoofd met yoga

Krijg je alles niet meer op een rijtje door de stress? Ga voor een lesje yoga. Door goed op je ademhaling te letten beïnvloed je je zenuwstelsel. Hierdoor daalt de bloeddruk en hartslag en word je direct rustiger. Dit is niet het enige voordeel dat yoga met zich meebrengt, want je wordt er ook flexibeler van en het bevordert de spieropbouw. Olaf van David Lloyd: ‘In onze club in Amsterdam is een Body & Mind studio aanwezig met een brede keuze aan lessen, zoals yin yoga, ashtanga yoga, hot yoga en ook hot pilates. Door het aanbod van afwisselende lessen is er voor ieder wat wils.’

3. Sport samen met een collega

Als de motivatie ontbreekt en je een schop onder je kont nodig hebt, ga dan samen met een buddy. Samen sporten is ook nog eens een stuk gezelliger. Je kunt ook samen sporten met een collega. Zo kun je meteen na werk door en heb je ook een stok achter de deur als je aan het einde van de dag geen zin meer hebt om nog te gaan. Samen staan jullie sterk!

4. Voor als je geen sportschool-type bent

Houd jij niet van de sportschool en is buiten sporten ook niks voor jou? Ga eens zwemmen! Met zwemmen kweek je een goede conditie en het is super effectief. Met rustig baantjes trekken, verbrand je al zo’n 500 calorieën per uur. Als je het tempo even een tandje hoger zet, kom je al gauw op meer dan 700 calorieën uit. En wist je dat deze vormen van beweging ook endorfine kweken? Zo krijgt je humeur een boost en kan je de werkweek weer aan.

5. Wandelen in de pauzes

Heb je echt geen tijd om te sporten? Blijf in beweging! Meer dan 6 uur achter elkaar zitten is schadelijk voor je hele lichaam en geeft snel een vermoeid gevoel. Probeer dus om de 45 minuten even op te staan, neem de trap in plaats van de lift en maak in de lunchpauze een kleine wandeling. Alle kleine beetjes helpen. Daarnaast is buitenlucht ook beter voor een verhoogde productiviteit. Zo vang je twee vliegen in één klap.

Win!

Beeld: iStock