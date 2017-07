Heb je de glitterpakjes en theatrale nepgevechten al bewonderd in de nieuwe serie GLOW? Netflix gaat terug naar de jaren tachtig en duikt voor GLOW in de wereld van de vrouwelijk pro-wrestlers. Helemaal leuk: wij mogen tien keer een jaren tachtig GLOW-pakket weggeven!

GLOW

Ruth Wilder (Alison Brie) sleept zich in de eerste aflevering van GLOW (staat voor ‘Gorgeous Women of Wrestling’) van auditie naar auditie, maar haar grote doorbraak blijft uit. Wanneer ze financieel aan de grond zit en haar ouders wéér moet bellen om de rest van de maand door te komen krijgt ze plots een telefoontje. Ze wordt gevraagd auditie te doen voor GLOW, dat gaat over de wereld van vrouwen die worstelen in de jaren tachtig: theatrale nepgevechten met een overdreven hoeveelheid sex-appeal. Een glansrol die ze met beide handen aanpakt.

Alle afleveringen van GLOW zijn exclusief te zien op Netflix. Meer weten over deze fantastische serie? Bekijk snel deze video!

Maak kans!

Wij mogen tien GLOW-pakketten weggeven! Vul onderstaand formulier in en wie weet win jij een GLOW-pakket! De pakketten bestaan uit: glitter face tattoo's, mini gymbag, zweet polsbandjes, zweet hoofdband en een off-shoulder sweatshirt.