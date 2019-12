WINNEN: 3x cocktail pakket voor ‘Green Snapper’

De koude dagen zijn weer aangebroken, wat betekent, een hele hoop gezelligheid en verrukkelijke winter cocktails. VIVA mag daarom 3x een pakket weggeven om de ‘day after cocktail’ thuis te maken.

The day after

Speciaal voor ‘The day after’ heeft Rutte distilleerderij de perfecte cocktail ontworpen die niet alleen heel erg lekker is maar ook nog eens boordevol vitamines zit (ja echt!). De Green Snapper is het overheerlijke, groene, selderij zusje van de bekende Bloody Mary.

Perfecte balans

De Green Snapper vormt de perfecte balans tussen hartig en zoet, zuur en kruidig – een drankje dat weer leven blaast in the morning after. Deze cocktail is eenvoudig van tevoren te bereiden. Meng alle ingrediënten samen, giet de mix in een grote karaf en laat je gasten zichzelf bedienen. En – een bonus – deze cocktail past perfect bij oesters, zo geniet je van de meest luxueuze nieuwjaarsbijeenkomst ooit.

Recept

50 ml Rutte Celery Gin

100 ml groen sap*

Garnering: bleekselderij stengels

Bereidingswijze: Mix Rutte Celery Gin met groen sap en ijs in een long drink glas. Garneer met een stengel bleekselderij.

*Groen sap recept: voeg alle ingrediënten toe in een blender en blend voor 1-2 minuten. Voor de gewenste pittigheid, begin met een klein stukje jalapeño en voeg in kleine beetjes toe. Giet het geheel door een zeef en houdt het mengsel koel totdat je de Green Snapper serveert.

1 liter verse ananassap

1-2 jalapeños (naar smaak)

20 blaadjes munt

Handje coriander blaadjes

Sap van 1 limoen

100g suiker

2 snufjes zout of 4 snufjes peper

Winnen

