WINNEN: 3x het (e)boek ‘Terug naar Cornwall’

Vanaf vandaag ligt een van de grootste titels van dit voorjaar in de boekwinkels. De vierde vertrekthriller, waarin Nederlanders die alles achterlaten en vertrekken naar het buitenland centraal staan, is een fantastisch boek om te lezen nu je toch lekker op de bank moet blijven zitten. En jij kan het winnen want VIVA mag 3x het boek en 3x het e-book weggeven.

Het verhaal

Vlak na de dood van haar vader ontdekt Jill een raadselachtige notitie die hij voor haar heeft achtergelaten. Ze vertrekt naar haar geboortegrond in Cornwall op zoek naar haar familie en afkomst. Daar blijkt dat haar hele leven gebaseerd is op leugens. Wat wilde haar vader haar nu eigenlijk vertellen? Kan Jill op tijd ontdekken welke belangrijke boodschap haar vader voor haar achterliet?

De schrijfster

Het is niet voor niets dat bestsellerauteur Marelle Boersma Vertrek thrillers schrijft. Zij weet als geen ander hoe het is om een bestaan elders van de grond af op te bouwen. In 2015 vertrok ze met haar vriend Jan naar Portugal om daar te schrijven en schrijfvakanties te organiseren. Begin dit jaar verhuisden ze van Portugal naar Frankrijk.

Winnen

Wil jij deze heerlijke nieuwe thriller binnenkort zelf lezen, vul dan hieronder het winformulier in en vergeet je niet in te schrijven voor onze leuke nieuwsbrief.

Terug naar Cornwall, €17,95