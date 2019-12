Staat er een feestje op de planning maar heb je niks in je kast liggen dat feestelijk genoeg is? Een last-minute shopsessie is dan je laatste hoop. Maar vanaf nu hoef je geen bakken met geld meer uit te geven voor één dag. Het platform Dressoir biedt jou de kans om je feestkleding te huren.

Het verhaal

Dressoir is naast modebewust ook een platform met een goed verhaal. Het haakt heel duidelijk in op de snelgroeiende kledingverhuurmarkt. Maxime Hassing (27), oprichter van Dressoir, wil de consument op een positieve manier helpen duurzamere keuzes te maken: ‘Het vervuilende karakter van de mode-industrie is een serieus probleem maar biedt tegelijkertijd ook veel mogelijkheden voor veranderingen en oplossingen. Door de diversiteit in ons aanbod en het gebruiksgemak is het een hele leuke en fashionable manier om bewuster te consumeren. Zo hoeft een vrouw minder kleding te kopen en kan zij meer te genieten van het dragen.’

Hoe werkt het?

Via de website kunnen vrouwen designer-outfits huren voor een fractie van de originele verkoopprijs. De kleding wordt in een vacuüm brievenbuspakketje bij jou thuis bezorgd (je hoeft niet eens thuis te zijn dus!), en je kan hem na zes dagen in elke rode brievenbus weer retourneren. Daarna worden de items schoongemaakt en is de jurk weer klaar voor de volgende!

