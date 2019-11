WINNEN: 5x het boekje ‘Illie Billie’ van Jessica Mendels

In 2012 kreeg Jessica Mendels tijdens haar eerste zwangerschap de diagnose diabetes, type MODY. Oudste dochter Ilse erft helaas deze vorm van diabetes. Een uitdaging voor het jonge gezin! Om andere te inspireren heeft ze het toegankelijke kinderboek; ‘Illie Billie is jarig’ geschreven. VIVA Mama mag 5 boekjes weggeven.

Eigen verhaal

Omdat Jessica insuline spuiten geen optie vindt, besluit zij samen met haar man Paul Bom, alles op alles te zetten een dieet te ontwikkelen waarbij medicatie niet nodig is. Met succes! Jessica weet van iedere maaltijd een feestje te maken voor het gezin, maar sluit geraffineerde- en toegevoegde suikers hierbij geheel uit. Jesscia en Ilse zijn insuline vrij!

Missie

Haar streven is de kinderen van nu en de toekomst een alternatief voor (geraffineerde) suikers te bieden ‘Als we beginnen om baby’s en peuters aan de pure smaken van groente en fruit te laten wennen, waarderen ze op latere leeftijd ook pure en gezonde voeding zonder toevoegingen.’ Dat is ook de reden dat Jessica haar online platform JessicaOnline.nl heeft opgericht.

Boekjes

In het boek maken kinderen op een speelse manier kennis met het kevertje Illie Billie, die geen suiker eet omdat dat gezonder is, en haar vriendjes die bijna allemaal een voedselallergie hebben. De figuurtjes met een voedselallergie worden gebruikt als keurmerk. Zo kunnen kinderen met een voedselallergie zichzelf identificeren met één van de karakters.

Winnen

