De tip voor een stralende huid + WIN!

Hard werken, veel gezelligheid en korte nachten kunnen funest zijn voor jouw huid. Gelukkig is het krijgen van een stralende huid simpel op te lossen met deze tip.

Uit onderzoek van NIVEA blijkt dat 70% van de vrouwen zegt dat slaaptekort aan hun huid te zien is. 65% van de vrouwen zegt dat hun huid er in de ochtend het minst goed uitziet. Ze zien vooral onzuiverheden (44%), wallen (40%) en kringen rondom de ogen (36%). Heb jij daar ook last van?

Wanneer jij jouw schoonheidsslaapje houdt, herstelt je huid tot wel 8x sneller. ’s Nachts vermindert de celbeschadiging en worden vochtreserves aangevuld. Met de juiste nachtcrème kun je dat een handje helpen. De combinatie van Q10 en pure vitamine C in NIVEA Q10plusC Anti-Rimpel + Energy Verkwikkende Nachtcrème zorgt ervoor dat je huid tot wel 50% meer zuurstof opneemt. ’s Morgens gebruik je NIVEA Q10plusC Anti-Rimpel + Energy Dagcrème voor een stralende huid en NIVEA Q10plusC Anti-Rimpel + Energy Oogcontourcrème om de doffe huid rond je ogen op te frissen. Zo zie je er, zelfs na een korte nacht, weer fris en fruitig uit.

