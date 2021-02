WINNEN: ‘De coolste draagzak voor je kleintje van ByKay t.w.v. € 124,95’

Nu we met zijn alle veel thuiswerken willen we er zo nu en dan toch even uit de frisse lucht in. Lekker een stuk wandelen. Maar steeds de kinderwagen meezeulen is niet altijd even fijn. Daarom alle moeders opgelet! VIVA mag een draagzak weggeven van ByKay.

ByKay verkoopt hele mooie, superhandige draagzakken. Vooral de Click Carrier Draagzakken zijn we helemaal fan van! De Click Carrier is een comfortabele ergo draagzak vanaf geboorte, waarin je je baby en peuter op je buik, heup en rug kunt dragen. Deze voorgevormde babydrager met clips, te gebruiken als buikdrager en draagrugzak, is van veilige gecertificeerde materialen gemaakt. De ByKay Click Carriers kregen awards voor de beste draagzak peuter en baby. Perfect voor iedereen die houdt van gemakkelijk en snel: Click & Go!

Wil je deze mooie Click Carrier Draagzak van ByKay winnen ter waarde van €124,95?

