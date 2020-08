Gek op escape rooms, spellen en puzzels? Dan is de nieuwe escape room voor thuis van MissionRoom echt wat voor jou! En VIVA mag dit spel twee keer gratis weggeven. Doe mee en maak kans!

Operatie Clavem

MissionRoom brengt 19 augustus een nieuw dossier uit genaamd: Operatie Clavem. Het dossier krijg je via de brievenbus bezorgt. In dit dossier staat dat er aanhoudingen zijn gedaan tijdens een grote drugsdeal. Het is aan jou om er achter te komen waar deze drugs vandaan kwam. Zet de beschikbare politietools op de juiste manier in en wie weet los jij de zaak op. Met deze escape room voor thuis haal je je innerlijke detective naar boven!

Het spel is deels offline en online. Verder wordt de operatie ook ondersteund door een app waar je aanwijzingen krijgt en hints kunt opvragen. Klik hier voor meer informatie.

Winnen

Zou jij deze spannende escape room willen winnen? Doe mee en wie weet kun jij binnenkort met dit spel een gezellig spelavondje voor je vrienden organiseren.