WIN WIN WIN: 3x Monsak etui DIY-kit t.w.v. €37

Heb jij zin in een creatief momentje voor jezelf? Met een DIY-kit van monsak maak je in no time je eigen (bril) etui van gered leer (t.w.v. 37 euro). Hoe leuk dat het ook nog eens verantwoord is?! VIVA mag 3x een DIY-kit weggeven en jij mag zelf een model en kleurtje kiezen.

Voor dit projectje heb je niet per se ervaring nodig, zelfs geen naaimachine. De Do it Yourself-kit bevat een patroon, fournituren, een stuk gered leer en toegang tot een stap voor stap instructie video van Margriet (eigenaresse monsak). In de webshop worden ook handige tool kits verkocht, zodat je zeker weet dat je alle benodigdheden in huis hebt voordat je aan de slag gaat.

Winnen

Zou jij graag een DIY-kit willen winnen om zelf zo’n mooie etui te maken? Doe mee en maak kans!