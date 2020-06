WINNEN: 10x self-help bookazine van Flow

Flow, het tijdschrift zonder haast, komt met een nieuwe reeks bookazines. Het Flow bookazine is een boek dat je makkelijk overal mee naartoe neemt, omdat het is gemaakt in tijdschriftvorm. Vier keer per jaar selecteert Flow, het tijdschrift zonder haast, een self-help boek van een deskundige, met verfrissende inzichten over persoonlijke ontwikkeling. VIVA mag 10 stuks van de eerste editie weggeven.

Flow bookazine

Het eerste bookazine is de everseller ‘Beter nu – Breng mindfulness in je leven’ van Rob Brandsma, de directeur van het Centrum voor Mindfulness. Extra in het bookazines zijn inzichten uit ‘Elke dag mindfulness’, ook van Rob Brandsma.

De volgende Flow-bookazines zijn ‘Emotionele flexibiliteit – Laat los, omarm verandering en bloei op in je werk en je leven’ van Susan David en de bestseller ‘Ikigai – Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven’ van o.a. Francesc Miralles. Kortom: bookazines die je niet wil missen!

