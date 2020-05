WINNEN: 10x Pathé Thuis code voor de hete film ‘Onze jongens in Miami’

Op 30 januari jaar ging de heetste film van dit jaar in première: ‘Onze jongens in Miami’. Hoewel vele mensen gelijk naar de bioscoop zijn geracet om het tweede deel van de avonturen van de strippers te zien, moest de film de bioscoopzalen vervroegd verlaten omdat het coronavirus om de hoek kwam kijken. Gelukkig heeft Pathé Thuis geregeld dat deze film vanaf vandaag vanaf de bank gekeken kan worden, en VIVA mag hier tien gratis codes voor weggeven!

In Onze jongens in Miami is Jorrit (Jim Bakkum) weer single en gaat hij samen met Bas (Martijn Fischer) een stripclub openen in Miami. Uiteraard vliegt ook Thijs (Juvat Westendorp) naar Miami samen met nieuwe stripper en collega-bouwvakker Boris (Malik Mohammed. Maar voordat het strippen, samen met vriend Thijs en nieuwe stripper/collega-bouwvakker Boris. kan beginnen moeten de mannen aan het werk, omdat de club een bouwnachtmerrie blijkt te zijn.

