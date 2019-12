Flesvoeding voor een baby wordt vaak met bronwater uit een plastic fles gemengd. Logisch, je wilt het beste voor je kindje. Maar het is niet zo goed voor het milieu. Gelukkig kun je nu het water voor je flesvoeding heel makkelijk zelf filteren met Owell The Water Filter. VIVA Mama mag 10x een exemplaar weggeven.

Het koolstoffilter in het Owell-apparaat zorgt ervoor dat je kraanwater direct gefilterd wordt, waardoor het bijvoorbeeld voor flesvoeding gebruikt kan worden. Vooral onderweg is dit filter een lifesaver.

Past overal

Natuurlijk past het filter niet alleen op babyflessen, maar ook op karaffen, bidons, een pan of het reservoir van de espressomachine. Zo heb jij elk moment van de dag gefilterd water, zonder te slepen met meerdere flessen bronwater.

Winnen

Prijzen Owell The Water Filter houder en filter 11,95 €/ 3 losse filters 12,95 €