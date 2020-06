WINNEN: 3x slippers van Indosole naar keuze

Toevallig nog nieuwe slippertjes nodig deze zomer? En wil je ook een steentje bijdragen aan een betere wereld? Ga dan voor Indosole. Indosole is meer dan alleen een slippermerk, het is een merk wat verschil wil maken. Viva mag 3 exemplaren naar keuze weggeven.

Het verhaal van Indosole

In 2004 kwam oprichter Kyle Parson, tijdens zijn reis door Indonesië, in aanraking met miljarden gebruikte autobanden. Autobanden zijn een broedplaats voor dodelijke ziektes als dengue, malaria en het zika virus en hebben een grote impact op ons milieu. 60% van alle gebruikte banden uit Indonesië worden verzameld door fabrieken en uiteindelijk verbrand. Hier komen veel giftige stoffen bij vrij, die lucht en grond vervuilen.

Indosole heeft een betere oplossing gevonden voor dit probleem en heeft inmiddels al meer dan 100,000 autobanden nieuw leven in geblazen door ze te recyclen om vervolgens als basis te gebruiken voor de outsole van alle slippers. Duurzaam, comfortabel en tegelijkertijd modebewust. Gemaakt van uitsluitend natuurlijke materialen en lokale productie, kwamen wij met wat volgens ons de perfecte slipper is. Gemaakt met een doel en een stap richting een meer duurzame wereld.

De slipper

Onze ESSNTLS zijn er voor dames, heren en kinderen en komen in zes verschillende kleuren; Granite, Sea Salt, Leaf, Shore, Soil en Black. Elke kleur is geïnspireerd door de natuur en staat voor een element dat wij willen beschermen tegen de mensheid. Naast dat wij een mooi verantwoord product willen maken, is het voor ons belangrijk dat het product comfortabel is. Daarom gebruiken wij voor al onze producten natural rubber midsoles, non slip footbeds en arch support (ondersteuning van de voetboog).

Winnen

