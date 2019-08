Zelf de allerleukste clutch maken? WIN een haakset van We Are Knitters

Ga je dit jaar op vakantie naar Bali of Ibiza? Of blijf je in Nederland en ga je alle leuke festivals af? Waar je ook bent, We Are Knitters heeft breikits om je zomer een creatieve boost te geven. Wil jij nou zo’n kit winnen? Lees dan snel verder.

In de We Are Knitters breikits zit alles wat je nodig hebt om deze te gekke items te maken. Je hoeft dus niet meer de stad af te struinen, zoekend naar die perfecte bikini en zomertas. Maar brei je voor op de echte zomerse dagen met We are Knitters! Haak je eigen kleurrijke clutch waarin je al jouw zomer essentials mee kunt nemen. Of laat je inspireren door de We Are Knitters swimwear collectie, waarmee je een eigen bikini kan haken, matching met je zelf gehaakte clutch!

Winnen?

Wil jij nou kans maken op deze breikit? Vul dan het winformulier in hieronder en meld je aan voor de nieuwsbrief. Niet gewonnen? Niet getreurd, want er is ook een lezerskorting van 20% bij een minimale besteding van € 60.



Beeld: We Are Knitters