Wintersport in Méribel: 600 kilometer piste, sterrenrestaurants en gewoon bereikbaar met de trein

Méribel ligt in de Franse Alpen, tussen de bekende wintersportplaatsen Val Thorens en Courchevel. Het dorp ziet er ook precies zo uit als je je een pittoresk wintersportdorp voorstelt: traditionele chalets met houten balkons, besneeuwde daken en restaurants waar je na een dag op de piste uitgebreid kunt aanschuiven. Het is er wat gemoedelijker (vind ik juist heerlijk) dan in sommige van de bekendere skidorpen in de omgeving, maar aan skimogelijkheden ontbreekt het bepaald niet -- en ook als je houdt van goed eten zit je hier helemaal op je plek.

600 kilometer piste

Méribel ligt midden in Les Trois Vallées, het enorme skigebied dat onder andere Méribel, Courchevel, Les Menuires en Val Thorens met elkaar verbindt. Met een skipas voor het volledige gebied heb je toegang tot maar liefst 600 kilometer piste, verdeeld over 337 afdalingen. Daarvan zijn er 50 groen, 137 blauw, 113 rood en 37 zwart. Het gebied beschikt bovendien over 169 skiliften. Ik ben niet per se een heel ervaren skiër, zit een beetje tussen beginner en gevorderd in (ook afhankelijk van welk moment in de skivakantie je het mij vraagt), en voor mij waren deze pistes echt perfect qua opties.

Méribel zelf telt 72 pistes, dus ook als je liever in de buurt van je accommodatie blijft, kun je hier meerdere dagen skiën zonder steeds dezelfde afdaling te nemen. Wie wat meer uitdaging zoekt, kan gemakkelijk de andere valleien in. Dat is ook meteen het grote voordeel van de ligging: je hoeft niet iedere dag in hetzelfde deel van het skigebied te blijven.

Met 85 procent van het skigebied boven de 1.800 meter is Les Trois Vallées bovendien relatief sneeuwzeker. Het wintersportseizoen loopt doorgaans van december tot april, afhankelijk van de omstandigheden en het betreffende deel van het gebied.

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Eigen beeld

Dineren op sterrenniveau

Wie bij wintersport vooral denkt aan kaasfondue, raclette en een snelle lunch op de piste, kan in Méribel behoorlijk uitpakken. Het dorp heeft namelijk ook een interessante culinaire kant. Tuurlijk, je vindt hier ook de nodige kaasrestaurants (en die zijn ook echt aan te raden), maar je kunt het ook veel uitgebreider maken richting de fine dining.

Zo vind je in het vijfsterrenhotel Le Kaïla restaurant L'Ekrin, dat bekroond is met een Michelinster. Chef Laurent Azoulay serveert er verfijnde Franse gerechten, waarbij veel aandacht uitgaat naar seizoensproducten. Het is echt het soort restaurant waar je een hele avond voor uittrekt, dus voor wie tijdens de wintersport een keer uitgebreid wil dineren (of als je iets te vieren hebt), is dit een bijzonder adres. Het ligt daarnaast heel centraal in Méribel, dus is goed te doen om heen te lopen.

En dan is er nog een dinerervaring die je niet snel ergens anders tegenkomt. Zó leuk was het; ik heb het in mijn vriendengroep al aan tig mensen getipt, dus moest ik het hier natuurlijk ook even bij vermelden.

Dineren in een skilift

Tijdens Dîner dans les Airs worden de gondels van de Saulire Express omgetoverd tot kleine privérestaurants. Je stapt met maximaal vier personen in een gondel en krijgt tijdens de rit boven de besneeuwde bergen een gastronomisch diner geserveerd.

De gerechten worden bereid door Laurent Azoulay, dezelfde chef die achter het sterrenrestaurant L'Ekrin zit. Je begint met een aperitief, waarna je tijdens de gondelritten het voor- en hoofdgerecht eet. Het dessert wordt na afloop geserveerd.

Voor het winterseizoen 2026/2027 staat deze bijzondere ervaring gepland op 8 en 15 maart 2027. De prijs bedraagt volgens de laatst gepubliceerde informatie €780 per gondel, voor maximaal vier personen. Ga je met z'n vieren, dan betaal je dus €195 per persoon voor het volledige diner inclusief wijn, water en koffie.

Het kan best fris worden 's avonds in die gondels, maar ook daar is aan gedacht: we kregen allemaal een eigen kruik (die ik nu nog dagelijks gebruik op m'n bank) en dekens. Super knus en dus lekker warm. Check de video hieronder maar; dit ziet er toch té leuk uit?

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Val Thorens en Courchevel

Méribel is ook een fijne uitvalsbasis als je graag verschillende wintersportplaatsen ontdekt. Vanuit het dorp kun je via de skiliften gemakkelijk naar Val Thorens en Courchevel, die allebei een heel eigen sfeer hebben.

Val Thorens ligt op 2.300 meter hoogte en staat bekend om zijn levendige après-ski en de Dutch Week waarmee traditiegetrouw het wintersportseizoen wordt afgesloten. Hier vind je onder andere La Folie Douce, waar het vanaf de middag altijd losgaat. Overigens heb je in Méribel ook een La Folie Douce; ook daar gaat het los, maar iets rustiger dan bij Val Thorens -- maar met dezelfde soort shows en artiesten.

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La Folie Douce in Méribel // Eigen beeld

In de avond is in het dorp ook nog genoeg te doen, zoals bij de club Malaysia. Heel ander publiek komt bij Val Thorens dan in Méribel, maar zeker leuk als je wat afwisseling zoekt en/of gewoon flink door het geluid wilt gaan.

Courchevel staat juist bekend om zijn luxe uitstraling: vooral Courchevel 1850 trekt een publiek dat graag wat meer (understatement) uitgeeft, met exclusieve hotels, designerboetieks en restaurants met Michelinsterren. Plat gezegd: Courchevel is gewoon kneiterduur. Daarom vond ik Méribel zo'n fijne tussenweg: het heeft van alle plaatsen in de omgeving wat en was daarmee juist precies wat ik zocht.

Het voordeel is dat je vanuit Méribel beide plekken op ski's kunt bezoeken, zolang de liften open zijn. Je kunt dus prima een dagje de drukte opzoeken en daarna weer terug naar je eigen accommodatie.

Met de trein naar Méribel

Ook fijn: je hoeft niet per se met de auto naar de Franse Alpen. Vanuit Nederland kun je namelijk met de trein naar Méribel reizen. Vond ik echt een uitvinding, nadat ik eens met de auto naar Val Thorens ben gereden en dat persoonlijk echt hels vond.

Tijdens het winterseizoen rijdt de Eurostar Snow op zaterdagen rechtstreeks vanuit onder andere Amsterdam en Rotterdam naar Moûtiers, het treinstation dat het dichtst bij Méribel ligt. Vanaf daar reis je met een bus of transfer verder naar het dorp. Volgens NS International duurt de totale reis inclusief transfer ongeveer negen en een half uur; een stuk sneller dus dan als je zou gaan autorijden.

Wil je op een andere dag vertrekken, dan kun je ook via Parijs reizen. Je neemt vanuit Nederland de Eurostar (voorheen Thalys) naar Paris Gare du Nord en reist vervolgens met de TGV vanaf Gare de Lyon richting Moûtiers. Je moet in Parijs dus wel van station wisselen.

Paar dagen Parijs

En als je dan toch via Parijs reist, kun je er net zo goed een paar dagen blijven. Vooral als je geen zin hebt om je hele vakantie uitsluitend in skikleding door te brengen, is dat een leuke combinatie.

Je kunt bijvoorbeeld eerst een weekend Parijs plannen en daarna met de TGV verder naar de bergen. Of juist na je wintersport nog een paar dagen in de Franse hoofdstad blijven, zodat je niet direct vanuit de sneeuw weer naar huis hoeft. En áls je naar Parijs gaat, ga dan absoluut even lunchen of dineren bij één van onze favoriete (en betaalbare) bouillons.

Vanaf Parijs Gare de Lyon rijden TGV's richting Moûtiers, waar je vervolgens de bus of een transfer naar Méribel neemt. Houd bij het boeken wel rekening met de reistijden en overstappen, want de verbindingen verschillen per dag.

Afgelopen skiseizoen was ik voor het eerst in Méribel, en het is meteen één van mijn favoriete wintersportoorden geworden. Dus als je er nog over twijfelt: geloof me, dit is echt een topplek. Ik heb er nú alweer zin in.