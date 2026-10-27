Wolter en Tessa Kroes zijn volledig zichzelf in realityserie: ‘Alleen mijn snorkel mocht niet in beeld komen’

Wat we ervan kunnen verwachten? "Van vrolijkheid tot verdriet en momenten die schuren: alles komt voorbij. Dat is het leven", zegt Wolter. Wij kunnen niet wachten. Daarom spreken we het stel alvast. Met dezelfde naam hebben we in elk geval één streepje voor. Denken we dan.

De Kroesjes: Viva Familia

"Hoezo dan? zei ik toen we hoorden dat zes tv-makers een realityserie van ons wilden maken", vertelt Wolter. Eén daarvan was TLC en daar sloeg hij wel op aan. "Wij kijken regelmatig naar deze familiezender: ze zijn positief over grote gezinnen. Ik zei tegen Tess: dít is leuk, zij weten van ons gezin een fijne real life te maken. Alleen dan heb je natuurlijk nog wel met vijf hapsnurkers te maken... Met andere woorden: de kinderen. Die stonden er wel positief in, hè, Tess?"

"Jazeker", zegt ze. "We waren eerder ook al benaderd voor een realityserie, maar Thomas was toen nog geen achttien. Ik wilde dat de kinderen volwassen zouden zijn als we zoiets zouden doen. Nu kon het dus."

Wolter: "Alleen, waren we interessant genoeg? Wat moet je nou van de Kroesjes maken?" Toen heel het gezin met TLC rond de tafel ging, kwamen ze erachter dat ze toch best veel leuks meemaken. "Iedereen had er een goed gevoel bij: niks zou in scène gezet worden", zegt Tessa. Wolter: "Het is gewoon hoe wij in het dagelijkse leven zijn. What you see is what you get."

Yin-yang

Waar Wolter al bijna 38 jaar op het podium staat, leeft Tessa vooral buiten de schijnwerpers om. Maar spannend vindt ze haar televisiedebuut niet. "Ik had een heel fijn en veilig gevoel bij de mensen die ons filmden. Overal waren camera's, maar na een uur raakte ik er al aan gewend. In de serie gaan mensen over mij ontdekken dat ik echt mezelf ben, maar ook hoe ik er altijd voor de kinderen ben."

"Áltijd", vult Wolter haar aan. "Ik was altijd weg, terwijl Tess ervoor zorgde dat de kinderen 's middags een broodje te eten hadden. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik filmpjes van vroeger zie van Tess met de kinderen. Zelf heb ik dat niet meegemaakt. Tess is een hele lieve moeder en liefdevolle, rustige vrouw – ze is geen ADHD'er zoals ik. We zijn yin-yang."

Onder hypnose

We krijgen alles van de Kroesjes te zien. Althans, bijna alles dan. "Het enige wat niet in beeld gebracht mocht worden, is mijn snorkel", grapt hij. "Maar ik sta ook gewoon in mijn onderbroek in de badkamer, hoor. We zijn doodnormale, nuchtere Noord-Hollanders."

"Ik ben ook uit mijn comfortzone gegaan", vertelt Tessa. "Met hypnotherapie ben ik mijn hoogtevrees gaan overwinnen." Wolter: "Vlak bij ons vakantiehuisje in Málaga heb je de Caminito del Rey, een prachtige bergtocht. Ik zei altijd tegen Tess dat we die echt nog eens moesten doen, want het is zo verschrikkelijk mooi. Maar ze scheet nog net niet in haar broek. Ik heb haar maar even onder hypnose laten gaan, haha."

Dat vindt Tess juist leuk aan de serie. "Ik heb mijn grenzen behoorlijk verlegd; anders was ik gewoon gaan lunchen op de berg. Mijn hoogtevrees is nog niet helemaal weg. Daarvoor heb ik nog wel een stuk of drie sessies nodig."

Blijvende herinnering

Vier maanden lang was het een intiem familieproject. "We zijn nog nooit zo veel bij elkaar geweest als in deze tijd – ze wonen inmiddels allemaal op zichzelf. Allemaal bij elkaar zijn is soms lastig door onze drukke agenda's, maar we zagen weer hoe leuk we het hebben samen. Om elkaar vaker bij elkaar te krijgen, hebben we afgelopen januari een vakantiehuis in Spanje gekocht.

We kijken terug op een mooi avontuur samen. Door de serie hebben we een blijvende herinnering met de kinderen. Mochten we ooit gaan hemelen, dan hebben we toch maar een mooi document voor ze opgebouwd."

'Janktelevisie'

Al is dat document heus niet alleen maar lang leve de lol. "Af en toe vallen er ook woorden in de auto: als je een dochter hebt die redelijk woke is en een vader van de oude generatie, dan schuurt dat. Na vijf minuten is het dan weer: papa, ik houd van je. Ik weet niet of het kwetsbaar is dat dit op televisie komt – op een podium ben je ook kwetsbaar. Daar laat ik mijn gevoel ook voor duizenden zien. Muziek is ook beroeren, ontroeren en opvrolijken."

Tess: "Ik heb ook gehuild op beeld, omdat we onze dochter al drie maanden niet hadden gezien. Zij woont in Oostenrijk. Sommige momenten overkomen je." Wolter: "Azijnzeikers zullen wel zeggen: wat is dit voor janktelevisie? Maar prima als ze dat roepen. Het zal voor het eerst zijn dat mensen iets over Tessa of de kinderen gaan zeggen, maar daar gaan we geen aandacht aan besteden."

Zonder shirt op de boot

Achteraf hebben ze nergens spijt van. "Het is gefilmd en we kunnen het niet meer terugdraaien." Alleen schiet er bij Wolter toch nog iets binnen... "Tuurlijk had ik spijt toen ik mijn T-shirt midden in de zomer uittrok op mijn bootje – dat kon ik beter niet doen naast mijn achttienjarige zoon, die er fantastisch uitziet. In het artiestenvak moet alles er perfect uitzien, maar ik ben gewoon mezelf."

Eén ding is zeker: we zullen veel over de Kroesjes te weten komen, ook dingen die we nog niet wisten. "Zoals dat ik een hele fijne bijrijdster ben...", grapt Tessa. Wolter: "Ja, je ligt echt helemaal in een deuk. Ze heeft inmiddels de bijnaam Tessa Zijkstra gekregen. Maar nee hoor, zonder grappen hoop ik vooral dat mensen denken: het is een leuk, normaal gezin."

De Kroesjes: Viva Familia is vanaf 28 oktober elke woensdagavond om 20.30 uur te zien bij TLC.



